17h22: Revenons à ce match... L'OM est en grande forme, on l'a dit, avec trois victoires de rang et un Benedetto qui claque but sur but. Mais on ne peut pas dire pour autant que tout est bien en place et qu'ils vont jouer le podium facile cette saison. Pas encore, tout du moins. C'est pour ça qu'on a hâte de voir ce que ça va donner cet aprem contre une grosse défense.