Les Bleus n'ont jamais existé contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde de basket. — Greg BAKER / AFP

Comme un sale air de 2014. Après avoir réalisé un petit exploit en battant le Team USA en quart de finale de Coupe du monde, l’équipe de France s’est fait sortir par une sélection argentine deux ou trois classes au-dessus.

Pourtant, cette année, les Bleus nous l’avaient juré-craché : ils avaient retenu la leçon de 2014 quand, après avoir tapé la grande Espagne, les Français s’étaient fait éliminer au tour suivant par la Serbie. Tu parles Charles…

Le bronze à aller chercher contre l’Australie

A l’arrivée la comparaison avec le Mondial 2014 s’arrête là tant les hommes de Vincent Collet ont semblé complètement à la ramasse vendredi face à des Argentins à la fois hargneux, très appliqués et emmenés par l’increvable et monstrueux Luis Scola (39 ans). Avec un Rudy Gobert fantomatique (mais ce n'était pas le seul vendredi...) et un manque d’adresse au tir à la limite du pathétique, l’équipe de France n’a finalement jamais été en mesure de faire le match.

Les Français vont désormais se battre dimanche pour arracher la médaille de bronze contre l’Australie, mais rien ne pourra vraiment effacer ce sentiment amer d’un nouveau rendez-vous manqué avec l’histoire. On se consolera en se disant que les Bleus ont au moins arraché leur qualif' pour les JO de Tokyo. C’est déjà ça de pris.