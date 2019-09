Bianca Andreescu après sa victoire face à Belinda Bencic à l'US Open le 5 septembre 2019. — Seth Wenig/AP/SIPA

Elle l’a fait ! La prodige canadienne Bianca Andreescu, 15e mondiale à 19 ans, s’est qualifiée jeudi pour la finale de l’US Open où elle affrontera la sextuple lauréate Serena Williams (8e). En demi-finales, Andreescu qui n’avait jamais jusque-là dépassé le 2e tour d’un tournoi du Grand Chelem, a éliminé la Belge Belinda Bencic (12e) 7-6 (7/3), 7-5 en 2h13.

Yes, @Bandreescu_, this is definitely REAL LIFE! 🇨🇦🙌



See you on Saturday in the final... 😉#USOpen pic.twitter.com/v5df41niQq — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019

De la 208e déjà la 15e place mondiale en un an

« C’est irréel de jouer Serena en finale. C’est un rêve qui devient réalité, c’est fou…, c’est fou… », a déclaré Andreescu qui était menée 2-5 dans la seconde manche avant d’aligner cinq jeux d’affilée. « Si on m’avait dit il y a un an que je serais cette année en finale de l’US Open, j’aurais répondu tu es folle », a ajouté la joueuse qui, l’an dernier alors qu’elle était classée 208e à la WTA, n’avait pas passé les qualifications à Flushing Meadows. Elle a explosé cette année avec des titres à Indian Wells et Toronto, où elle a profité de l’abandon de Serena Williams en finale.

« Tout a commencé à Auckland (battue en finale après être passée par les qualifications). J’ai réussi à garder mon élan jusqu’à Indian Wells qui est vraiment le déclic », a-t-elle analysé. En Australie en janvier, elle avait atteint le 2e tour après être passée par les qualifications. Elle avait aussi atteint le 2e tour à Roland-Garros avant de déclarer forfait pour une blessure à l’épaule gauche qui lui a ensuite fait manquer toute la saison sur gazon, y compris Wimbledon.

Un nouveau record de victoires pour Serenna

De son côté, Serena Williams 8e mondiale, s’est qualifiée le même jour pour sa 10e finale de l’US Open en battant l’Ukrainienne Elina Svitolina (5e) 6-3, 6-1 en 1h10. « Il y a eu des jeux longs en début de partie et je sais de quoi elle est capable, elle n’a pas fait deux demies d’affilée en Grand Chelem par hasard… Alors je voulais m’accrocher pour ne pas démarrer trop lentement », a commenté l’Américaine qui aura 38 ans le 26 septembre. Après les deux premiers jeux, la cadette des sœurs Williams a dominé de plus en plus nettement son adversaire, faisant les points (34 coups gagnants) mais aussi les fautes (20 fautes directes). Elle a même gratifié le public d’un service-volée, qu’elle a gagné. Avec cette victoire, elle égale le record de victoires à Flushing Meadows (101) détenu par sa compatriote Chris Evert.