La comète, puis le trou noir... Après un passage éclair de Serena Williams, époustouflante pour remporter son 100e match à Flushing Meadows et atteindre les demies, Roger Federer, diminué physiquement, a été éliminé en quarts de finale de l'US Open.

Le Suisse de 38 ans a souffert du haut du dos et a multiplié les fautes directes (61 au total), à l'image de la balle de match où son coup droit est sorti largement dans le couloir, permettant à Grigor Dimitrov de rejoindre les demies (3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2).

3. Pour la 3ème fois depuis le début des années 2000, deux joueurs n'ayant jamais disputé de finales en Grand Chelem vont s'affronter en 1/2 de l'#USOpen.



▪️US Open 2007 : Djokovic vs Ferrer

▪️ US Open 2017 : Anderson vs Carreno Busta

▪️ US Open 2019 : Medvedev vs Dimitrov pic.twitter.com/1vBKteHYgg