Comme en 2016 lors de leur dernière rencontre, Stan Wawrinka a battu Novak Djokovic à l'US Open, mais cette fois sur abandon du tenant du titre en 8e de finale dimanche. «Ce n'est jamais comme ça qu'on veut terminer un match. Mais je jouais un super tennis et je suis content d'être de retour», a déclaré Wawrinka, qui avait battu le Serbe en finale en 2016.

Novak Djokovic retired in the 4th round game against Stan Wawrinka at the #USOpen he was trailing by 2 sets before he threw in the towel due to a sore shoulder.



