Gaël Monfils a donné rendez-vous lundi au public américain qui l'adore, pour une nouvelle représentation de son show en quarts de finale de l'US Open, tout comme Rafael Nadal qui a perdu son 1er set du tournoi. «J'ai été très bon, j'étais très bien physiquement, j'ai frappé très fort. Je pense que ce soir, c'était un bon spectacle», a lancé le Français au public du court Louis-Armstrong qui lui a renvoyé une ovation.

Il venait de se jouer en 1h26 de l'Espagnol Pablo Andujar (70e), 6-1, 6-2, 6-2, s'octroyant un billet pour affronter l'Italien Matteo Berrettini (25e). «Ca va être un très gros match», a-t-il prévenu au sujet d'un adversaire qui «sert super bien, a un super coup droit et surtout est très agressif».

