France-République Dominicaine / Coupe du monde de basket EN DIRECT. Les Bleus face au piège dominicain... Suivez le match en live

C'est une spécificité d'un tournoi à deux phases de poules: on peut embarquer avec soi les défaites du début tout au long de la compétition. Faisons plus clair: toutes les deux déjà qualifiées pour la suite de la compétition, la France et le République dominicaine s'affrontent pour savoir qui va terminer en tête de la poule. Surtout, le résultat de ce match sera conservé lors de la deuxième phase de poule, où les deux équipes se battront avec deux nouveaux adversaires pour faire partie des qualifiés en quarts. Autant dire que quelque part, ce match est déjà le premier de la deuxième phase de poule. Et qu'il est donc décisif pour la qualif en quarts. Et que vous n'avez donc pas le droit de le rater.

>> On se retrouve un peu après 14h pour suivre tout ça. Soyez avec nous.