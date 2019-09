Gaël Monfils après sa victoire sur Denis Shapovalov au 3e tour de l'US Open, le 31 août 2019. — Jason DeCrow/AP/SIPA

Comme il le reconnaît lui-même Gaël Monfils aura eu besoin du « soutien du public » pour se qualifier samedi pour les 8e de finale de l’US Open. Au terme d’un match tendu, le 13e joueur mondial s’est imposé 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 6-4, 6-7 (6/8), 6-3 face au prometteur canadien Denis Shapovalov (33e). Dernier Français en lice, Monfils affrontera l’Espagnol Pablo Andujar (70e) pour une place en quarts. Alors qu’il avait eu une balle de match dans le 4e set, il a été poussé à la manche décisive, sans pour autant être trop décontenancé. « J’ai essayé de continuer de croire que j’étais le plus fort ce soir et je savais que j’étais fort dans le 5e set », a affirmé le Français de 32 ans.

De nombreuses blessures en 2019 pour Monfils

Si à Flushing Meadows, il est apparu en pleine possession de ses moyens et ne cache pas ses ambitions, sa saison 2019 a pourtant été largement perturbée par les blessures. Il a ainsi abandonné au 1er tour à Wimbledon et déclaré forfait à Miami, Monte-Carlo et Washington à cause d’une blessure à la cheville gauche. Il a également déclaré forfait à Auckland pour une blessure à la jambe gauche et à Marseille à cause d’une blessure au poignet droit. La question est donc désormais de savoir s’il pourra réitérer sa très bonne performance de 2016, année où il avait atteint les demi-finales du tournoi.

Naomi Osaka surclasse Coco Gauff

Du coté des autres joueurs, Rafael Nadal et Naomi Osaka ont eux déroulé, et les jeunes sensations canadienne et américaine du tennis féminin Bianca Andreescu et Taylor Townsend ont régalé le public en se qualifiant pour la première fois pour les 8e de finale d’un Grand Chelem.

Tenante du titre, Naomi Osaka a fermement mis un terme aux espoirs de la jeune américaine Coco Gauff (140e mondiale à 15 ans), balayée 6-3, 6-0 en 1h05. « Je n’avais plus été aussi concentrée depuis l’Australie. Désolée, Coco, que ce soit tombé ce soir », a déclaré la N.1 mondiale qui avait enchaîné les titres à Flushing Meadows en 2018 puis à Melbourne en 2019 avant de connaître une saison plus mitigée. A l’issue du match, l’émotion était intense sur le court pour Gauff.

World No. 1 Naomi Osaka takes Set 1 vs. Coco Gauff 6-3!



Switch to the #USOpen on ESPN2 and thank us later 😳 pic.twitter.com/wx9OkIMwDE — ESPN (@espn) August 31, 2019

Nadal en moins de deux heures

Nadal a lui mis moins de deux heures pour effacer le Sud-Coréen Hyeon Chung (170e et issu des qualifications) 6-3, 6-4, 6-2. « J'essaye d’être plus agressif et de jouer moins qu’avant… je n’ai plus 25 ans », a commenté le demi-finaliste de l’an dernier (il avait abandonné sur blessure) et triple lauréat à Flushing Meadows (2010, 2013, 2017). Ça tombe bien, ayant bénéficié du forfait de son adversaire Thanasi Kokkinakis au 2e tour, il n’a passé que 4h07 sur le court et perdu 16 jeux seulement pour atteindre les 8e de finale. Et son tableau s’est largement éclairé avec la disparition de quatre joueurs du Top 10 (Tsitsipas, Bautista, Thiem et Khachanov). Il ne peut rencontrer Djokovic ou Federer qu’en finale.

Le joueur sud-coréen Hyeon Chung félicite Rafael Nadal après sa victoire au 3e tour de l'US Open, le 31 août 2019. - Robert Deutsch-USA TODAY Sports/

Chez les dames, Andreescu, 15e mondiale à 19 ans, a dominé l’ex-N.1 Caroline Wozniacki (19e) 6-4, 6-4. Encore 178e mondiale à l’issue de la saison 2018, la Canadienne a explosé au plus haut niveau cette année avec notamment un titre à Toronto où elle a bénéficié de l’abandon de Serena Williams en finale. Andreescu dit avoir pour modèle la N.4 mondiale Simona Halep, qui a été éliminée au 2e tour cette année à Flushing Meadows par Taylor Townsend… sa prochaine adversaire. L’Américaine, 116e mondiale, poursuit son parcours de rêve à l’US Open, après avoir éliminé la Roumaine Sorana Cirstea (106e) 7-5, 6-2. Elle est la dernière joueuse issue des qualifications encore en lice dans le tableau féminin.