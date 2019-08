12h10: 65 millions d'euros sur Icardi pour l'AS Monaco?

Alors que les Monégasques ont une défense digne des plus belles passoires disponibles au rayon cuisine du Ikea le plus proche de chez vous, les dirigeants du club du rocher semblent quand même chauds pour claquer leur PEL sur Mauro Icardi. La Gazzetta et la Rai parlent d'une offre de 65 millions d'euros formulée pour l'Argentin. Rien que ça.