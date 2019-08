La Ligue 1, c'est quand elle est pas là qu'elle nous manque le plus. Fort heureusement, l'attente est enfin terminée. Sans notre feuilleton préféré, on était comme perdus depuis fin mai, et heureusement tout recommence aujourd'hui. Monaco reçoit Lyon dans un duel de prétendants au podium, entre un ASM revanchard après une année difficile et un OL en pleine reconstruction après un changement de coach et de grosses modifications de son effectif. On a grand hâte de vous retrouver autour de 20h pour lancer cette soirée foot, et, officiellement, le championnat de France 2019-20.

>> On se retrouve vers 20h pour l'avant-match, à toute!