Eh bien, vivement la reprise de la Ligue 1. En marge du trophée des champions samedi, d'autres clubs de notre championnat jouaient leurs derniers matchs amicaux avant la reprise, le week-end prochain. Et on ne peut pas dire que ce fut très convaincant. Outre Lille, battu par une belle équipe de la Roma 3-2, Lyon a été assez lamentable face à Bornemouth (3-0), modeste équipe de Premier League.

Et de 3-0 pour les "Cherries" 🍒 Le but de King sur une erreur de la défense lyonnaise ! #AFCBOL pic.twitter.com/LtJe4c5F8P

Les Lyonnais affichent un bilan un préparation de quatre défaites pour une seule victoire. Inquiétant certes, mais ça aurait être pire, l'OL pourrait être Nice. Pour leur dernier match de préparation, les Aiglons ont explosé en vol face à Wolfsburg, 8-1, en encaissant six buts dans le dernier quart d'heure.

Goals, goals, goals! ⚽️⚽️⚽️



🎥 Watch highlights from the 8-1 win vs. @ogcnice_eng! Enjoy!🤙 #VfLWolfsburg #WOBOGCN pic.twitter.com/7TTyGZJZs0