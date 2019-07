Voilà, c'est la fin. Pendant trois semaines, on aura vibré au rythme des exploits de Julian Alaphilippe, des espoirs de Thibaut Pinot et des coeurs brisés de nos champions français. Comme le veut la tradition, la grande parade qui va emmener les coureurs sur les Champs-Elysées conclut ce Tour de France 2019, avec un dernier sprint pour grosses cuisses sur la plus belle avenue du monde. Rendez-vous à 18h pour suivre en intégralité cette étape, dont le sprint sera prévu à la tombée du soleil, vers 21h20.

>> On se retrouve tout à l'heure pour suivre cette dernière étape du Tour...