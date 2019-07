C'est l'un des chocs de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations : le Mali affronte la Côte d'Ivoire, qui fait partie des favoris de la compétitions. Après de nombreuses surprises, comme les qualifications du Bénin et de Madagascar, les Aigles tenteront de faire de même face aux Elephants. Il y aura notamment un duel intéressant entre les deux attaquants Moussa Marega et Nicolas Pépé. Allez, venez, on va se régaler.

>> Match à suivre à partir de 17h45