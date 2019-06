Henri Michel. — AFP

Y a-t-il plus bel hommage qu’une statue ? Samedi soir, un tournoi de futsal est organisé en hommage à Henri Michel par l’association A la nantaise (amoureux du FCN) et le Club des internationaux de football, avec le soutien du FC Nantes et du HBC Nantes. L’intégralité des bénéfices sera reversée sur un compte dédié afin de travailler sur un projet de statue à la mémoire de l’ancien capitaine du FCN (1966-1982) et des Bleus.

Nantes: Il reste des places pour l'hommage à Henri Michel avec France 98 https://t.co/bHXLqPn66q via @20minutesnantes pic.twitter.com/5jO7NGvn84 — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) June 24, 2019

« Le jour de sa disparition [le 24 avril 2018], nous avions une réunion de bureau, se souvient Florian Le Teuf, président de l’association. L’idée d’une statue en hommage à Henri Michel a surgi là. » Le lendemain, le site de l’asso lance un financement participatif. A ce jour, plus de 6.000 euros ont été récoltés. En début de semaine, l’association des commerçants ambulants du stade de la Beaujoire a offert 500 euros.

Une statue, mais où ?

Viendront s’ajouter donc les bénéfices de la soirée de samedi à la H Arena. « Plus on aura de fonds, plus l’œuvre sera qualitative », explique Florian Le Teuff, qui pour l’heure ne fixe ni somme minimum, ni somme maximum. Un comité de pilotage va voir le jour sous peu pour acter les contours du projet. A la nantaise, le Club des internationaux de football, la Ville de Nantes et le FC Nantes en feront partie. Les enfants d’Henri Michel, qui seront présents samedi, sont intéressés pour faire partie du comité.

Ce dernier devra notamment acter l’endroit où pourra être érigée la statue. La Beaujoire ? Le stade Marcel-Saupin ? La Jonelière ? Le centre-ville ? Lors de la mise en route du projet de musée en 2015, le FC Nantes n’a-t-il pas songé à rendre hommage à Henri Michel dans ce futur lieu dédié au club (qui pourrait voir le jour en 2022-2023) ? Pour rappel, pour les 75 ans du FCN, en 2018, l’ancien milieu de terrain avait été élu Canari du XI de Légende.