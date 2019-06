Pays-Bas-Japon / Coupe du monde féminine EN DIRECT: Martens ouvre le score d'une sublime talonnade... Suivez le live avec nous

Re-salut à toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés sur Italie-Chine et bonsoir à tous les autres. Tout dernier match des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, et pas n’importe lequel chers amis ! Les Pays-Bas, l’une des équipes à avoir gagné tous leurs matchs de poule affrontent un Japon pour le moment décevant mais qui aura sûrement à cœur de se racheter maintenant qu’on entre dans le dur. Si les Nippones se réveillent, ça pourrait donner lieu à un gros match de football, sans parler de l’ambiance en tribunes, avec la vague orange dont on ne cesse de parler depuis plusieurs semaines maintenant.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le début du live