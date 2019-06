Neymar et Filipe Luis avec l'équipe du Brésil, avant la Coupe du monde, en juin 2018. — Ronald Zak/AP/SIPA

En partance de l’Atletico Madrid, peut-être pour rejoindre l'Olympique Lyonnais, Filipe Luis s’intéresse apparemment aussi au sort de ses compatriotes brésiliens. Ainsi, le latéral a son avis sur l’avenir de Neymar, qui semble flou au PSG. Et il est assez clair. « Cela me plairait de voir Neymar rejouer au Barça, c’est là qu’il est heureux », a-t-il déclaré dimanche à la radio Cope.

Filipe Luis a ajouté qu’il aimerait voir Neymar « retrouver le sourire » et redevenir « heureux ». Il ne le serait donc plus à Paris, où il a enchaîné malchance et mauvaises décisions lors de la deuxième partie de saison. A nouveau blessé pour les 8e de finale de la Ligue des champions, le Brésilien a été suspendu trois matchs par l'UEFA pour ses propos contre l’arbitrage lors de la confrontation face à MU et trois matchs également par la FFF suite à son altercation avec un supporter rennais dans les tribunes du Stade de France. Il a également subi une nouvelle blessure au pied lors d’un match amical avec le Brésil et doit faire face à une accusation de viol.

Tout n’a pas à voir avec le PSG, mais participe à un certain mal-être du Ney. Et les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi ont relancé les spéculations. Ce dimanche, le journal catalan Sport (pas forcément le plus fiable) titre « Soyez tranquilles, je vais venir », selon un message que Neymar aurait envoyé à certains membres du vestiaire du Barça. Même dans le cas où ce serait bien la volonté de l’attaquant, on n’en est pas encore là du tout.