L'équipe brésilienne en coupe du monde — DENIS CHARLET / AFP

On ne peut pas encore le dire officiellement mais les chances que les Bleues défient le Brésil dimanche soir au Havre (21h) en huitièmes de finale de la compétition sont de plus en plus probables. En terminant troisième du groupe C, la Seleçao, qui a battu l'Italie mardi soir à Valenciennes, pourrait bien croiser les filles de Corinne Diacre sur sa route.

Même s’il faut avoir fait polytechnique pour tout saisir, il reste une probabilité pour que cette affiche qui sent le parfum du Mondial à plein nez n’ait finalement pas lieu. En attendant d’être définitivement fixées ce mercredi soir, les Brésiliennes annoncent déjà la couleur.

France - Brésil en huitièmes ? Pourquoi est-ce "probable" :

Les combinaisons encore possibles sont entourées (étant donné que les 3es des groupes B et C sont qualifiées).

Brésil (3e du groupe C) ou 3e du groupe E, donc, pour les Bleues (1res du groupe A). pic.twitter.com/vKSkowqutg — Simon Farvacque (@Sporthinker) June 18, 2019

« Ça ne nous pose aucun problème d’affronter la France »

« On n’a pas peur. Si on les affronte, on devra tout donner jusqu’à la fin », annonce la défenseuse Kathleen Sousa qui évolue aux Girondins de Bordeaux. Aucune crainte non plus chez Marta, la star de l’équipe, qui a battu mardi le record absolu de buts en coupe du monde.

« C’est la Coupe du monde, il faut bien affronter la France ou les Etats-Unis à un moment où un autre. Ça ne nous pose aucun problème d’affronter la France. Ce sera compliqué, c’est un match à élimination directe, mais en Coupe du monde, des équipes qu’on n’attend pas forcément peuvent surprendre », prévient déjà l’attaquante auriverde.

Voilà pour les déclarations d’intention. On sent bien que le Brésil ne craint pas la France. En même temps, vu que le choc n’a pas encore sûr d’avoir lieu, on en restera peut-être là. Comme quoi, le cassage de tête mathématique peut aussi avoir ses avantages.