Neymar avec la sélection brésilienne. — Leo Correa/AP/SIPA

Une femme a déposé une plainte contre Neymar vendredi 31 mai, qu’elle accuse de l’avoir violée à Paris le 15 mai dernier, avance le média brésilien UOL Esporte. La plainte a été enregistrée auprès de la sixième délégation de défense des Femmes – un organisme public brésilien relié à la police créé pour protéger le droit des femmes – à Santo Amaro, dans l’état de São Paulo​.

Neymar é acusado de estupro em Paris; mulher registrou BO em SP - https://t.co/IiprEGnCn4 pic.twitter.com/qznxol6w7Y — UOL Esporte (@UOLEsporte) June 1, 2019

Le document, que UOL Esporte dit s’être procuré, fait état de premiers contacts entre Neymar et la jeune femme sur Instagram. Il l’aurait ensuite invitée à voyager à Paris. Elle aurait été reçue au Sofitel de Paris-Arc de Triomphe, à partir du 15 mai, où Neymar est arrivé ivre à 20h, selon le témoignage. Après avoir échangé quelques caresses, la victime accuse le joueur du PSG d’avoir été agressif et d’avoir fait usage de violence pour avoir des rapports sexuels avec elle. Elle précise dans la plainte, être rentrée au Brésil le 17 mai. « De plus grandes informations seront transmises ultérieurement dans un bulletin de presse », a communiqué la 6e délégation.

Contacté par plusieurs médias brésiliens, l’entourage de Neymar dit ne pas avoir été informé de la situation. Le Brésilien est actuellement en pleine préparation de la Copa América avec la Seleção.