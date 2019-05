C'est l'amour fou entre Raymond Domenech et Jacques-Henri Eyraud. — SIPA / AFP / Montage 20 Minutes

On ne sait pas ce qui tourne ces jours-ci à Monaco​, dans les salons dorés de la convention Première Ligue, mais on a bien envie de demander à Jacques-Henri Eyraud de nous en garder un peu, car ça a l’air pas mal du tout. Le président de l'OM a livré deux déclarations plus qu’improbables, ce lundi, à cette convention.

La plus surprenante ? C’était sur RMC : « Raymond Domenech est un entraîneur qui est allé en finale de coupe du monde et qui nous a fait rêver », a lancé Jacques-Henri Eyraud, qui a estimé récemment que coach était le « métier le plus difficile du monde »…

Jacques Henri #Eyraud « qu’on le veuille ou non, l’avenir du football européen passe par la création d’une ligue fermée ou semi-fermée. C’est une période charnière » convention @premiereligue1 @ECAEurope pic.twitter.com/oH3F7ITjJD — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) May 27, 2019

Au cours d’un débat, le président de l’OM a assuré qu’il était favorable à l’idée d’une Ligue des champions fermée : « Il faut se demander si c’est le sens de l’histoire d’aller vers une ligue fermée ou quasiment fermée. Je pense que oui, qu’on le veuille ou non. La Ligue des champions est quasiment fermée », assure Jacques-Henri Eyraud, dont l’OM n’a pas réussi à se qualifier pour la moindre compétition européenne cette année.

« Il faut donc faire en sorte qu’une élite française puisse se développer », conclut le président marseillais. Qui semble convaincu que Marseille fera partie de cette élite. Faut-il lui rappeler que son équipe a terminé cinquième de Ligue 1 cette année ?