Troyes-Lens: Lens bat Troyes et défiera le 18e de Ligue 1 pour revenir dans l'élite. Revivez avec nous le barrage de Ligue 2

Merci à tous d’avoir suivi ce barrage. Lens continue l’aventure et défiera le 18e de Ligue 1 dans un barrage aller-retour qui promet déjà. Bollaert sera en feu le jeudi 30 mai pour le match aller avant de se déplacer le dimanche 2 juin chez son adversaire. Les supporters sang et or sont aux anges et sont désormais à 180 minutes d’un retour en Ligue 1. On vous fera vivre évidemment ce barrage sur 20 minutes.fr . A très vite et bonne soirée.