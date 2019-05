Le taureau est de retour — Insidefoto/Sipa USA/SIPA

6-0, 6-1 et entre les deux un sursaut d’orgueil de Djokovic. Rafael Nadal a remporté un neuvième titre à Rome en venant à bout du numéro un mondial en trois manches (6-0, 4-6, 6-1). L'Espagnol se présentera à Roland-Garros avec un seul titre sur terre battue – et un seul titre tout court – dans la besace mais en pleine bourre.

Novak Djokovic s’est quant à lui rassuré entre Madrid et Rome après un entre Grand Chelems compliqué, mais ses marathons contre les Argentins Juan Martin Del Potro et Diego Scwhartzmann vendredi et samedi l’ont empêché de tenir la longueur contre l’épouvantail sur ocre.