Donald Trump a reçu jeudi à la Maison Blanche l’équipe des Red Sox de Boston, championne 2018 de la Ligue majeure de baseball (MLB), amputée de son entraîneur et de plusieurs joueurs vedettes qui protestaient contre la politique du président américain.

Parmi les absents figurait l’entraîneur portoricain Alex Cora, même si la Maison Blanche l’avait inscrit par erreur dans un communiqué annonçant la visite de l’équipe.

Thank you to the @WhiteHouse for hosting us today and honoring the 2018 World Series Champions! pic.twitter.com/ejH8tjDwbK