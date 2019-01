Stephen Curry en action face aux Lakers. — Marcio Jose Sanchez/AP/SIPA

Golden State a conforté sa place de N.1 dans la conférence Ouest avec une victoire 130 à 111 sur le parquet des Lakers. Stephen Curry s'est fait discret, avec 11 petits points et surtout une chute mémorable dans le troisième quart alors qu'il partait au dunk, mais Klay Thompson (44 points) s'est chargé d'alimenter le score avec une performance majuscule.*

Les Warriors écrasent les Lakers

Avec un nouveau récital de Klay Thompson : 44 points, 17/20 aux tirs et 10/11 à 3 points

8e victoire de rang pour Golden State

Il est devenu seulement le deuxième joueur dans l'Histoire de la NBA après l'ancien joueur de Denver Ty Lawson à réussir ses 10 premiers tirs à 3 points. Il a certes manqué sa 11e tentative mais termine avec un diabolique 10 sur 11 sur les paniers longue distance.

«Quand vous avez la main chaude vous avez juste à trouver un tout petit peu d'espace, c'est tout ce dont vous avez besoin, quelques centimètres, et le ballon décolle de manière si facile... C'était une de ces soirées» où tout réussit, a souri Thompson après la partie. Ivica Zubac a été le meilleur marqueur des Lakers (18 points), qui ont glissé hors des places qualificatives pour les play-offs (9e de la conférence Ouest) et espèrent récupérer LeBron James et Rajon Rondo dans les jours à venir.