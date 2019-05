Le Stade Français s'impose au Racing — APF

Le Stade Français a tout relancé. Alors que six équipes commençaient à se détacher pour la qualification en phases finale, la victoire de Paris dans le derby face au Racing (27-23) peut tout changer. Avec un grand Gaël Fickou, élu joueur du match, le Stade Français empêche en effet son voisin de valider sa présence dans le Top 6 et l'obligera même à batailler.

Car si l'on regarde le classement, en dehors du Stade Toulousain et de Clermont, déjà qualifiés pour les demi-finale, les quatres autres membres du Top 6 (Lyon, le Racing, Castres et La Rochelle) peuvent encore voir revenir Montpellier et donc le Stade Français, toujours en embuscade grâce à cette victoire. A deux journées de la fin, le suspense est énorme en Top 14.