Ligue 1 EN DIRECT. Gelson Martins, bonne pioche de l'ASM... Suivez Monaco contre Saint-Etienne en live

C'est un dimanche qui pourrait décider de beaucoup de choses en vue de la saison prochaine. Dans un duel à trois (un truel, donc), Lille Lyon et Saint-Etienne vont se jouer les places pour la Ligue des champions, en partant du principe que tout est désormais perdu pour l'Olympique de Marseille. Si les deux premiers s'affrontent à 21h dans le grand match de cette journée, l'ASSE a l'occasion de faire un très grand coup et de revenir au moins provisoirement à la hauteur de l'OL en allant gagner à Monaco. Problème: l'ASM n'a pas encore assuré son maintien et doit lui aussi l'emporter. Autant de raisons de liver cette belle rencontre du dimanche après-midi.

>> On se retrouve un peu avant 17h pour suivre cette rencontre...