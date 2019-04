EN DIRECT. Les Parisiens vont-ils être sacrés champions de France à la Beaujoire? Venez suivre en live FCN-PSG à partir de 18 h 50...

Drôle de rencontre ce mercredi soir à la Beaujoire. Le PSG, sans plusieurs de ses stars (Mbappé, Cavani, Verratti, Meunier etc., vient valider son titre de champion de France face à un Nantes, quasiment maintenu, mais un peu revanchard depuis son élimination en Coupe de France il y a quinze jours au Parc des Princes. Une victoire et c'est la 8e couronne pour le PSG. Rien que pour ça (et pour voir ce que donnent les réservistes parisiens), ça vaut le coup d'être ici à partir de 18h50...