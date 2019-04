L'Ajax Amsterdam a éliminé la Juventus en quart de finale de la Ligue des champions, le 16 avril 2019. — Insidefoto/Sipa USA/SIPA

Jusqu’où iront-ils ? Au moins en demi-finales, et ce n’est pas nous qui allons nous plaindre. Les petits génies de l'Ajax Amsterdam ont encore frappé fort mardi soir en allant s'imposer sur la pelouse de la Juventus en quart de finale retour de la Ligue des champions (1-2). Après leur démonstration face au Real Madrid au tour précédent, ils ont encore régalé, surtout en seconde période où ils ont roulé sur les Italiens en wheeling et ont logiquement été récompensés par le but de la qualif' de De Ligt.

Logiquement ? Même le coach de la Juve est on ne peut plus d’accord avec ce constat. « Ils ont mérité de passer, sans l’ombre d’un doute, salue Massimiliano Allegri. L’Ajax ne sort pas de nulle part. Ils ont fait une finale de C3 il y a deux ans, ils ont marqué cinq buts contre le Real. C’est une des équipes qui jouent le mieux en Europe. Ça n’est pas notre pire élimination, c’est une élimination. Perdre un quart contre une superbe équipe ne doit pas être une frustration. »

L’Italien est beau joueur. Son homologue, Erik Ten Hag, est lui ravi, évidemment. « C’est une soirée incroyable pour l’Ajax et pour ses joueurs, et aussi pour le foot néerlandais, dit-il. On a de nouveau éliminé un favori. On ne l’était pas. Mais avec notre philosophie, on peut aller au-delà, on a encore dépassé nos limites. »

Et ce n’est peut-être pas fini. Les Néerlandais vont tranquillement regarder le retour entre Manchester City et Tottenham en sirotant un bon cocktail, mercredi soir, pour savoir qui ils vont affronter en demies. Avec une préférence ? « On a voyagé en Espagne, au Portugal, en Italie. L’Angleterre est le prochain défi. Je peux juste dire que ça sera des matchs magnifiques, élude Ten Hag. Si on montre ce qu’on a montré contre le Real et la Juve, on peut être confiant, on doit être confiant. » Oh que oui.