Matz Sels reçoit le trophée d'homme du match lors de PSG-Strasbourg, le 7 avril 2019. — Twitter / @RCSA

Pas content, Thomas Tuchel. Le coach du PSG, déjà déçu du match nul de son équipe face à Strasbourg (2-2), dimanche soir, n’a pas du tout aimé voir Laurent Paganelli remettre le trophée d’homme du match à Matz Sels vêtu d’un maillot du Racing, après la rencontre. Interrogé dans la foulée par Olivier Tallaron, l’Allemand a expliqué le fond de sa pensée. « Votre collègue, il fait une célébration avec le maillot de Strasbourg ! », a-t-il dit, énervé.

Lundi, Paga s’est excusé auprès du coach parisien, expliquant que ce dernier n’avait pas bien saisi la situation. « Il n’a pas compris que je voulais faire une blague. On avait dit à Matz Sels que ce serait Dimitri Lienard qui allait lui remettre son trophée. La blague, c’est que je me suis fait passer pour Lienard en mettant son maillot, a expliqué l’homme de terrain au site Pure Medias. Je m’excuse auprès de Thomas Tuchel. Je comprends qu’il l’ait mal pris. Il ne me connaît pas très bien. Il n’est pas censé savoir que je fais des conneries. »

🏆 Matz #Sels élu homme du match #PSGRCSA ! Le roc du Racing a reçu son trophée des mains de @LaurentPaganel1 vêtu du maillot de son pote Dimitri #Lienard ! Félicitations Matz 👏 pic.twitter.com/RHHeXDyDaX — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) April 7, 2019

Loué pour sa capacité d’adaptation au contexte français pour sa première saison ici, Tuchel n’a pas encore saisi toutes les subtilités de notre chère Ligue 1.