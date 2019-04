Y a d'la joie au RAF, après un but de Florian David (au centre) qu'Amiran Sanaia s'apprête à féliciter d'une belle baffe dans le cou. — C. Méravilles Photographie / RAF

La montée en Ligue 2, quittée en 1993, est promise à Rodez, en tête du National. Peut-être même dès samedi.

Pendant les travaux du stade Paul-Lignon, le RAF cherche un pied-à-terre, qu’il pourrait trouver à Gueugnon ou Bastia.

Le club entend promouvoir son identité aveyronnaise.

Le PSG sera peut-être champion de France dès dimanche ? Le RAF (Rodez Aveyron Football) pourrait faire mieux. Si le leader du National gagne à Quevilly/Rouen ce vendredi soir et si Laval (troisième) ne bat pas Le Mans samedi, l’accession en Ligue 2 sera dans la poche.

« C’est plutôt satisfaisant, maintenant, il faut terminer le travail », lance le pragmatique manager général Grégory Ursule (42 ans), dont le club avait déjà effleuré le Graal au printemps 2018, avant de craquer dans les dernières encablures. Les joueurs entraînés par Laurent Peyrelade, l’ancien attaquant de Nantes, du Mans et de Lille, comptent 14 points d’avance sur le troisième, barragiste, à six journées de la fin.

Bonne journée 😅 pic.twitter.com/yHS2YJQrSD — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) March 30, 2019

Sachant que les deux premiers montent directement, on voit mal cette fois ce qui pourrait arriver de fâcheux au RAF ou à son dauphin Chambly, posté à deux longueurs.

« Tant que ce n’est pas fait… Mais bon, nous avons la meilleure défense, la meilleure attaque, ce n’est pas par hasard, lâche l’enthousiaste défenseur Amiran Sanaia (29 ans). On bosse dur, et on a un collectif exceptionnel, qui s’entend super bien. Tu peux prendre n’importe quel joueur du groupe, tu le mets titulaire et tu ne vois pas la différence ! »

Une demi-finale de Coupe de France au Vélodrome en 1991

Après avoir frôlé la relégation en CFA 2 (cinquième division) voici trois ans, voici donc le RAF aux portes d’une division qu’il n’a plus fréquentée depuis 26 ans. C’était l’époque de gloire des Sang et Or de l’Aveyron.

L’équipe des jumeaux Maxime et Sébastien Poisson, entraînés par leur père Michel, avait poussé l’épopée en Coupe de France 1991 jusqu’à une demi-finale au Vélodrome, perdue 4-1 face au grand OM de Papin, auteur d’un triplé ce jour-là. Cela valait bien une chanson (difficile à s’enlever du cerveau, on vous prévient).

Depuis, le club de la ville natale de Pierre Soulages et Cyril Lignac s’est rappelé au bon souvenir du foot français en 2009, lorsque (déjà) en National, il avait éliminé le PSG de Rothen et Hoarau en 8es de finale (3-1, a.p.). Grégory Ursule ratissait les ballons au milieu de terrain, dans un stade Paul-Lignon incandescent. « La ville vit foot, le département vit foot, détaille ce pur Ruthénois. On tourne à près de 4.000 spectateurs à chaque match. »

Souci : afin de laisser l’enceinte subir un lifting (à 3,8 millions d’euros, assumés par la ville) pour se mettre aux normes exigées par la LFP, Rodez va devoir se trouver un nouvel endroit où jouer « à domicile », a priori jusqu’à fin octobre.

« On a sollicité pas mal de collectivités, on va voir », patiente le manager général, qui énumère : « Bastia, Gueugnon, Montpellier, Toulouse, Istres ». Ce ne sera pas la Ville rose tant désirée, puisque louer le Stadium reviendrait trop cher, et qu’Ernest-Wallon n’est pas aux normes, comme avait pu le constater Luzenac en son temps.

Paul-Lignon, terre de passion. - C. Méravilles Photographie / RAF

Une montée brillamment acquise sur le terrain en L2 par un club de feue la région Midi-Pyrénées, un souci de stade… L’histoire de Rodez pourrait justement rappeler celle du LAP voici cinq ans, finalement recalé par les instances du foot français après un long feuilleton sportivo-judiciaire qui avait captivé la France.

« Au niveau de l’ambiance, ça ressemble un peu à Luzenac »

Mais les structures du club, la taille de l’aire urbaine (près de 90.000 habitants contre 650 pour le village ariégeois) et le soutien des collectivités, depuis la ville jusqu’à la région, semblent mettre Rodez à l’abri d’un tel épilogue. « Mais au niveau de l’ambiance, avec que des bons gars, ça ressemble un peu à Luzenac, précise Sanaia, qui était de l’épopée pyrénéenne. Si tout se passe bien, ce sera ma cinquième montée, la quatrième en L2 après le LAP, le Paris FC et Bastia, plus celle en L1 avec Bastia. Je suis un porte-bonheur (rires). »

Si ça rigole pour les garçons de Rodez (les féminines devraient quant à elles descendre en D2), le budget passera de 2,5 millions aujourd’hui (SASP + association) à « entre cinq et sept millions » la saison prochaine, selon Ursule. Il faudra aussi, avant de recruter, conserver certains joueurs prêtés, dont le meilleur buteur Florian David (huit réalisations) qui appartient à Grenoble.

L’Aveyron en cathéter

« Dans l’ensemble, on pense que les joueurs actuels ont le niveau pour franchir le palier, reprend le manager général. On est aussi très attachés à la fibre locale, avec sept ou huit joueurs sur 23 formés au club. En 2016, on avait sollicité Loïc Poujol (ancien milieu de Sochaux, né à Rodez) et il a signé. C’est toujours bien de garder cette identité aveyronnaise. »

Et tant pis s’il faut commencer la saison loin du chaudron de Paul-Lignon. « Quand on va revenir chez nous, on va tout exploser, s’esclaffe Sanaia. Mais d’abord, il faut monter. » Une belle ambition mâtinée de prudence : le Géorgien a parfaitement résumé l’état d’esprit local.