C’est ce qu’on appelle une grosse boulette. Lors de la diffusion de Strasbourg-Reims (4-0) ce mercredi en match en retard de Ligue 1, le commentateur de beIN Sports a lancé en direct, après le but de Nuno Da Costa un « Il a de belles stats quand même, sixième but, cinquième passe, cinq passes décisives. C’est pas mal pour un noir, euh… un joueur qui n’a été titulaire que 17 fois ». Si Daniel Bravo s’est repris et a continué l’air de rien son commentaire, les téléspectateurs ont eux relevé ces propos. Dans la foulée, beIN Sports a publié sur Twitter un communiqué pour s’excuser.

beIN SPORTS et son consultant s’excusent pour les propos tenus lors du match Strasbourg – Reims, qui peuvent être considérés comme choquants et qui vont à l’encontre des valeurs prônées par la chaîne et sa rédaction.

beIN SPORTS rappelle qu’elle lutte contre toutes les discriminations, en particulier le racisme, et promeut la diversité, l’égalité et le respect au travers de l’ensemble de ses retransmissions.

Est-ce un lapsus ? Nuno Da Costa lui semble le croire puisqu’il a posté après la fin de la rencontre, un tweet pour apaiser les tensions.