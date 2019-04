Le rappeur Disiz la peste le 10 décembre 2018 — LAURENT BENHAMOU/SIPA

« Je vais la faire version Niafou. » Disiz la peste a suscité la polémique avec cette phrase dans La boîte à questions, sur Canal +. Le rappeur voulait ainsi reprendre la Marseillaise de manière festive et aguicheuse.

Mais « Niafou », qui désigne des femmes noires, est un terme sexiste qui s’apparente à « bimbo » ou « cagole », avec également une dimension raciste. Disiz la peste a publié, mercredi, un message d’excuses.

Excuses et justifications

Le rappeur explique notamment qu’il ignorait que le terme « niafou » était stigmatisant et qu’il serait plus vigilant à l’avenir.

Mais Disiz la peste n’en reste pas là et complète son message avec des justifications et relativise la gravité de son dérapage. « Ça fera toujours moins de mal qu’un tissage blond, qu’un contouring clair… » Le rappeur critique ainsi certaines « stars noires » qui « voudraient faire croire à ma fille que la nature de leurs cheveux et leur couleur de peau doit être modifiés. »

..... rien que le fait de dire "je savais pas que niafou c'était stigmatisant" MDRRRRRRRR vous prenez les gens pour des imbéciles lol. — Kiyémis (@ThisisKiyemis) April 3, 2019

Et beurette c'est de la faute aux femmes arabes ???? C'est pareil niafou c'est raciste sexiste et déshumanisant. Tes excuses sexistes là arrete de dire aux femmes comment elles doivent se comporter quand tu n'as jamais vécu de misogynoir de ta vie. Tes excuses claquée là — Sabah (@Sabah2306) April 3, 2019

Ce message a finalement agacé de nombreux internautes qui n’ont pas apprécié, non plus, la fin du message qui évoque les « supposées grosses fesses » des femmes noires.

Disiz la peste cite en effet, un peu maladroitement, ce cliché raciste pour rendre hommage au courage et à l’intelligence des femmes noires.