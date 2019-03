Les Lakers sont éliminés de la course aux play-offs, mais Lance Stephenson est toujours là pour faire le show. Contre Washington, en fin de premier quart-temps, dans la nuit de mardi à mercredi, il s’est lancé dans une série de dribbles qui a envoyé Jeff Green sur les talons. Le joueur de Los Angeles a ensuite eu tout son temps pour ajuster son tir et donner cinq points d’avance aux siens.

Cette petite danse improvisée a visiblement beaucoup plu au banc des Lakers, qui s’est levé comme un seul homme pour célébrer la performance de Stephenson d’une façon aussi exubérante que possible. Lequel s’est permis une petite danse dans la foulée pour fêter ça.

Au ralenti, on voit cependant que Jeff Green n’est pas tombé tout seul sur les feintes du Laker. Le joueur de Washington s’est, en fait, fait marcher dessus, ce qui lui a fait perdre son équilibre. Beau joueur, il en a rigolé à l’issue de la rencontre remportée par les Lakers (124-106).

Reporter: Lance Stephenson clearly stepped on your foot. Can you confirm? Jeff Green, with a smile and a few laughs: “I can confirm that he did step on my foot, but run with it. I don’t care. He ‘crossed me,’ if that makes everybody happy.” pic.twitter.com/YkztyUOwoA