Thauvin, Gustavo ou Lopez pourraient quitter l'OM cet été. — SIPA

« Il y aura des départs. » Jacques-Henri Eyraud annonce la couleur. Dans une interview au Dauphiné Libéré, le président de l'OM indique que McCourt met fin à sa politique d’investissement à perte menée pendant deux saisons. Si les mercatos précédents étaient surtout marqués par des arrivées (à l’exception de la vente de Zambo Anguissa), ce sera l’inverse cet été : « l’OM arrivera probablement au bout d’un cycle. »

Qui vendre ? Le départ de Florian Thauvin semble écrit d’avance : le champion du monde ne se voit pas rester à Marseille et veut disputer la Ligue des champions l’an prochain. Les vétérans Dimitri Payet, Adil Rami, Luiz Gustavo et Steve Mandanda pourraient aussi partir… Mais l’OM ne fera pas de plus value avec eux. La vente de Maxime Lopez est aussi évoquée en interne.

En faisant deux ou trois ventes, l’OM pourrait refaire sa trésorerie : plusieurs de ses joueurs sont en effet bien cotés sur le marché.