L’Irlandais Conor McGregor, star de la MMA (arts martiaux mixtes), a annoncé lundi qu’il mettait, à 30 ans, un terme à sa carrière dans ce sport de combat où tous les coups sont permis ou presque. « J’ai décidé de me retirer ce jour du sport autrefois connu sous le nom d’arts martiaux mixtes, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Je souhaite le meilleur à mes anciens collègues pour leurs compétitions à venir. »

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!