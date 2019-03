La nouvelle photo officielle de l'équipe de France casse les codes. — Jean-François Robert / FFF

Les Bleus innovent. Pour leur photo officielle, ils ont décidé cette année de ne pas se contenter du cliché traditionnel - tous les joueurs droits comme des i sur trois rangées. Dans une photo diffusée samedi par la FFF, on peut voir les joueurs et le staff technique ( Didier Deschamps et Guy Stéphan bien sûr, mais aussi l’entraîneur des gardiens Franck Raviot et le préparateur physique Grégory Dupont) dans des positions très variées, certains assis sur un ballon, d’autres à genou ou debout. Le style est globalement plus relâché, ce qui ne fait pas de mal à l’exercice.

Une Équipe prête à relever de nouveaux défis 👊 #FiersdetreBleus

© Jean-François Robert pic.twitter.com/yCOKG8nJWA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2019

« C’était un moment de plaisir, a commenté dimanche matin le sélectionneur dans l’émission Téléfoot. Ce qui se dégage de cette photo décalée représente très bien l’état d’esprit de notre groupe. » Selon Le Parisien, l’idée de cette photo est née lors de la Coupe du monde en Russie, avec les clichés des vainqueurs de l’opposition du jour à l’entraînement, devenus incontournables au fur et à mesure de la compétition.

L'équipe vainqueur de l'opposition sur mini terrain tape la pose ! 😁 pic.twitter.com/DbT9wSQqxI — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 11, 2018

Il ne faut pas croire pour autant que chacun a fait ce qu’il a voulu. D’après ce que l’on a pu voir dans Téléfoot, la place et la position de chaque personne étaient calées au millimètre. Et ce n’est bien sûr pas un hasard si Lloris et Varane (capitaine et vice-capitaine) sont au centre de la photo, ou que Griezmann soit collé à Deschamps.