Neymar et son père dans les tribunes du Parc des Princes lors du 8e de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United, le 7 mars 2019. — Laurent Vu/SIPA

C'est une petite scène captée par les caméras de J+1, l'émission de Canal diffusée juste après l'affiche du dimanche soir. On y voit, en marge de la victoire du PSG face à l'OM (3-1), Neymar discuter avec Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais qu'il a connu entre 2013 et 2015 au Barça. Le Brésilien évoque sa blessure et plus particulièrement son retour : « La semaine prochaine, je reprends l'entraînement. Oui, je retourne sur le terrain et dans deux semaines, je reviens avec le groupe », dit-il, selon la traduction de Canal.

Neymar semble très sûr de lui. Ce n'était pas le cas de Thomas Tuchel, samedi, en conférence de presse. Le coach allemand avait refusé d'avancer une date pour le grand retour de son numéro 10. « J'ai fait ça avec Edi, j'étais trop confiant et j'avais mis la pression sur le staff et le joueur, avait-il déclaré. Si je dis maintenant que c'est dans deux, quatre ou huit semaines, on va me demander comment il est et quand il arrive. On doit être patients et nous le sommes avec Ney, avec le staff médical car c'est important. Il doit se sentir à l'aise quand il va faire son retour. »

Rien ne presse de toute façon. Au départ, Neymar voulait être de retour pour les quarts de finale de la Ligue des champions, début avril. Mais le PSG n'a désormais plus « que » la Coupe de France à jouer, le titre de champion n'étant plus qu'une affaire de quelques matchs.