La revanche est un plat qui se mange froid, qui de mieux placé qu’un Finlandais pour le savoir ? Privé de victoire en 2018, Valtteri Bottas a retrouvé ce dimanche matin le goût du succès lors du Grand Prix inaugural de la saison de F1 en Australie. Le pilote Mercedes, battu d’un dixième seulement pour la pole par son équipier Lewis Hamilton samedi, a pris le meilleur sur le Britannique dès le départ de la course.

A stellar start for Bottas, and a bumpy ride for Ricciardo



