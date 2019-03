Ligue 1 EN DIRECT. Paris déroule... Suivez le déplacement du PSG à Dijon

Klovismarc

il y a 27 minutes

Je suis fan et comme tout fan j attend du Psg des exploits en C1

Mbape peut en mettre 10 à Dijon je retiendrai que contre Mu au Parc il a réussi un centre et 100 % raté tout le reste .

Ecraser le championnat ne sert a rien quand en C1 on se rate toujours .

Je ne regarderai méme pas ce match c est pour moi devenu inutile

Oui c est dommage ... on verra l annee prochaine .



ps : c est 100 % respect de la charte !

>> Salut Klovis, je parlais tout à l'heure avec un supporter parisien qui vit un peu la même dépression que toi, là. Il ne sera même pas au Parc dimanche, alors qu'il est abonné (« j'y retourne plu de la saison »)