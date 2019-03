Les Gallois en route pour le Grand Chelem. — ANDY BUCHANAN / AFP

Les Gallois peuvent rêver: le XV du Poireau a battu l'Ecosse de justesse samedi à Murrayfield (18-11) pour rester la seule équipe invaincue du Tournoi des six nations et espérer un Grand Chelem samedi prochain contre l'Irlande. Un succès à Cardiff lors de la dernière journée permettrait à Warren Gatland d'aller chercher son troisième Grand Chelem personnel après ceux de 2008 et 2012, ce qui en ferait le recordman en tant que sélectionneur. Ce serait le douzième pour la Principauté.

💪💪 Des Gallois réalistes et imperméables en défense écœurent l'Ecosse ! #SCOWAL #6Nations



Les Gallois sont plus que jamais en route pour décrocher le titre et le Grand Chelem ! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/BjXLJZlZAh — France•tv sport (@francetvsport) March 9, 2019

Si le XV du Poireau a peiné à Edimbourg, menaçant parfois de couler, le technicien néo-zélandais pourra se réjouir de l'implications de ses joueurs. Perturbé par le projet de fusion entre Ospreys et Scarlets, annulé mercredi, le groupe gallois a tout de même conservé sa concentration et son sang-froid pour aller chercher un treizième succès consécutif. De quoi se présenter à la prochaine Coupe du monde au Japon avec quelques ambitions.

A Murrayfield, rien n'a pourtant été facile. Si les Gallois ont dominé la première période, ils ont dû s'arc-bouter en défense dans le deuxième acte pour résister aux vagues écossaises. Ils ont ainsi réussi 140 plaquages en seconde période! Tout a pourtant bien commencé. Josh Adams, parfaitement lancé sur l'aile gauche, a éliminé le dernier défenseur Kinghorn grâce à un superbe cadrage-débordement pour mettre les Gallois devant (7-3, 13e).

Pays de Galles-Irlande samedi prochain pour un potentiel grand chelem ça va être énorme #ECOGAL https://t.co/W8aV2xIRsQ — Ramoussin Kenny (@KennyRamoussin) March 9, 2019

Ils ont récidivé à la demi-heure de jeu en montrant la même patience que lors de leur victoire contre l'Angleterre lors de la précédente journée pour envoyer Jonathan Davies derrière la ligne après 23 temps de jeu (15-6, 30e). Ce fut ensuite plus compliqué... Chez eux, les Ecossais ont redressé la tête et fait l'essentiel du jeu, perçant à plusieurs reprises grâce à Allan Dell, Hamish Watson ou Nick Grigg mais pour finalement manquer de lucidité pour concrétiser.

A force d'essayer, le Chardon a tout de même fini par piquer sur un essai en première main à la suite d'une mêlée. La passe volleyée de Russell a décalé Adam Hastings, qui a percé pour envoyer Darcy Graham à l'essai (15-11, 58e). Las, décimés par les blessures derrière, les Ecossais, n'ont jamais trouvé la faille dans les dix dernières minutes... reculant même de 70 mètres pour encaisser les trois derniers points de la rencontre, après deux erreurs du demi de mêlée Ali Price, décalé à l'aile à la suite d'une énième blessure.