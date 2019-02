Hatem Ben Arfa a été un artisan majeur de la qualification rennaise en Espagne. — JORGE GUERRERO / AFP

Fin de la polémique. Hatem Ben Arfa est de nouveau sélectionnable et devrait donc figurer sur la feuille de match pour la réception d’Orléans ce mercredi, en quart de finale de Coupe de France. « Hatem ayant présenté ses excuses dès le dimanche matin, nous avons décidé qu’il ne serait absent du groupe que lors du match contre l’Olympique de Marseille », a déclaré à Ouest-France le président du Stade Rennais Olivier Létang.

« Le dossier est désormais clos », a-t-il ajouté, précisant avoir reçu le milieu offensif avec Julien Stéphan « afin d’évoquer avec lui les conséquences dues à son absence », qui « resteront internes au club ».

😤😤 Un Duga exaspéré par le cas Ben Arfa : "Il est fatigué après un match de Coupe d'Europe où ils ont fait un exploit ? C'est UNE BLAGUE ! La sanction est beaucoup trop légère" #RMCLive #TeamDuga pic.twitter.com/rwxq49wdlk — Team Duga (@TeamDugaRMC) February 25, 2019

Dugarry l’aurait « mis à pied »

Ben Arfa avait été écarté du groupe rouge et noir pour la venue de l’OM, dimanche, après avoir séché la mise au vert programmée la veille par le club dans un hôtel de la banlieue rennaise, au retour de Séville. Il avait justifié son absence par son état de fatigue prononcé, moins de 48 heures après l’exploit breton sur la pelouse du Betis.

Des excuses qui ont profondément irrité Christophe Dugarry. Évoquant le cas Ben Arfa sur RMC dans son émission «Team Duga», le champion du monde 1998 a envoyé l’un des scuds dont il est coutumier : « Je ne suis pas président de club, mais à leur place, je le mets à pied et je m’en sépare. Il est fatigué ? Mais il a eu deux ans pour se reposer au PSG et puis il a encore pris deux mois de vacances avant de signer à Rennes au dernier jour du mercato. Quel manque de respect pour ses équipiers et son entraîneur… Avec moi, Ben Arfa ne reporterait plus jamais le maillot de Rennes. »