Hatem Ben Arfa a été un artisan majeur de la qualification rennaise en Espagne. — JORGE GUERRERO / AFP

Il s’est dépouillé comme jamais en défense, en plus d’être décisif sur deux des trois buts rennais et de garder bien au chaud quelques ballons précieux en seconde période pour faire souffler son équipe. Hatem Ben Arfa a été à la hauteur du défi sévillan, jeudi soir, comme tous ses coéquipiers rennais, qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue Europa après un petit exploit sur la pelouse du Bétis (3-1).

On est très heureux pour le club, cette ville, la Bretagne. C’est la première fois de leur histoire qu’ils (les fans) vont vivre des moments comme ceux-là. On est vraiment contents de leur donner cela, a réagi l’ancien international au micro de RMC. On a fait preuve d’une grande personnalité, on avait un plan pour contrecarrer cette équipe. On a répondu présent mentalement et collectivement. On sait que c’est une équipe où tout le monde participe, la clé du match était de les chercher très haut ».

Très inspiré, Hatem a même eu une petite pensée pour deux de ses anciens clubs, l’OL et le PSG, en ballottage plus ou moins favorables en Ligue des champions : « Je suis aussi content pour la France et maintenant j’espère que le Paris SG et l’Olympique lyonnais vont passer et qu’on vivra de beaux moments tous ensemble ».