20h42: J'espère que vous êtes chauds, on s'attend à un super match ce soir. Les Rennais n'ont rien à perdre, alors ça va envoyer. En tout cas c'est comme ça que je le vois. Genre ouverture du score rennaise, égalisation sévillane à l'heure de jeu, et là ça devient n'importe quoi. Et but du 3-2 et de la qualif' d'Hatem après un slalom géant dans la défense. Ouais ouais.