Monaco-OL EN DIRECT. Choc tactique au sommet entre Jardim et Genesio... Suivez le live avec nous

Yo les Minutos! Dernier match de la 26e journée entre Monaco et Lyon, une affiche qui réussit plutôt bien aux Gones mais attention à la nouvelle dynamique de l'ASM depuis le retour de Jardim et le mercato hivernal. On rappelle le contexte: Monaco lutte pour le maintien après un début de saison affreux tandis que l'OL doit gagner pour rester au contact du Losc, dauphin du Paris Saint-Germain. Les hommes de Genesio vont devoir trouver des ressources physiques et mentales pour s'imposer au Louis II quelques jours après avoir tenu le Barça en échec au Parc OL. Ca promet. Enfin, on espère.

>> Rendez-vous à 20h40 pour le début du live