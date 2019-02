Diego Simeone demande pardon pour sa célébration obscène contre la Juventus

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, lors du match contre la Juventus en Ligue des champions le 19 février 2019. — Bagu Blanco/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

Promis, il ne le fera plus. L’entraîneur de l’Atlético Madrid Diego Simeone a demandé pardon samedi à la Juventus et à toutes les personnes offensées par sa manière inélégante de fêter un des buts inscrits mercredi en Ligue des champions (2-0), les mains sur l’entrejambe pour souligner sa virilité.

« Je demande pardon une fois de plus aux gens qui se sont sentis clairement offensés par le geste de l’autre jour, ainsi qu’à la Juventus », a dit Simeone en conférence de presse à la veille de la réception de Villarreal en Liga dimanche. « C’était une manière d’exprimer tout ce que je ressentais à propos de mes joueurs, une mauvaise manière. Je le précise pour clore ce chapitre », a ajouté le technicien argentin.

Connu pour son discours musclé et sa capacité à transcender ses joueurs, Simeone a fêté le premier but de son équipe contre la Juventus en se tournant vers le public du stade Metropolitano, mains sur les parties génitales. Dans la foulée, en conférence de presse, il avait expliqué avoir eu ce geste « parce que pour aligner Koke et (Diego) Costa après des semaines sans jouer, il fallait en avoir ». Les deux joueurs revenaient de blessure.

En dominant la Juventus à domicile sans prendre de but, l' Atlético Madrid a pris une nette option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le huitième de finale retour est programmé le 12 mars à Turin.