Zion Williamson, prochain numéro 1 de la draft NBA? — Gerry Broome/AP/SIPA

Il s’appelle Zion Williamson, et si son nom ne vous dit rien, ce n’est qu’une question de temps. Le garçon est annoncé comme le prochain Lebron James de la NBA​, dont il devrait d’ailleurs être le choix n°1 à la prochaine draft. Sauf que l’aventure a bien failli tourner court pour le prodige de l’université de Duke après une mésaventure qui génère une polémique incroyable aux Etats-Unis.

Maçın ilk dakikasında ayakkabısı parçalanan Zion Williamson sakatlanarak kenara geldi.pic.twitter.com/OMyBD6yhw9 — Charles 'Aga' Monroe (@Charles33Monroe) February 21, 2019

Le jeune homme de 18 ans à la vitesse incroyable au vu de son gabarit (129 kg pour 2m01) s’est blessé au bout de 30 secondes du match face à North Carolina, pour l'un des matchs les plus attendus de la saison universitaire, pour lequel les places se sont arrachées à plus de 2500 dollars, avec Barack Obama au bord du terrain.

Duke coach Mike Krzyzewski says that Zion Williamson has a mild knee sprain and that his knee is stable. More details will be available tomorrow. pic.twitter.com/eHN9gSbE7p — SportsCenter (@SportsCenter) February 21, 2019

La faute à sa chaussure droite qui s’est complètement décomposée au moment de poser son appui. Si le genou donne l’impression de se dérober sur le coup, le coach de Duke s’est voulu rassurant, parlant « d’une légère entorse et d’un genou stable ». Nike, équipementier de Duke, s’est immédiatement fendu d’un tweet pour exprimer son inquiétude et souhaiter un prompt rétablissement à Williamson. « La qualité et la performance de nos produits sont de la plus grande importance. Ceci est un incident isolé et nous cherchons à identifier la cause du problème ».

NIKE STATEMENT: “We are obviously concerned and want to wish Zion a speedy recovery. The quality and performance of our products are of utmost importance. While this is an isolated occurrence, we are working to identify the issue.” — Darren Rovell (@darrenrovell) February 21, 2019

Si la marque américaine a été critiquée un peu partout, comme son homologue Puma qui a chambré sur les réseaux sociaux avant d’effacer son tweet, c’est plus globalement le principe même du système universitaire américain qui est remis en cause par plusieurs joueurs de NBA, anciens et actuels. En cause, le fait que les joueurs univeritaires ne soient pas rémunérés un centime alors qu’une blessure peut arriver à tout moment et ruiner une carrière encore balbutiante, au moins financièrement.

Again let’s remember all the money that went into this game.... and these players get none of it.... and now Zion gets hurt... something has to change @NCAA — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) February 21, 2019