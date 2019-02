Cela faisait très longtemps, sept ans exactement, que l'OL ​n’avait pas connu le doux parfum d’un avant-match de ce niveau. Les Lyonnais retrouvent les 8e de finale de Ligue des champions, et cette perspective aussi excitante qu’effrayante de ferrailler avec les plus grands clubs européens. En la matière, les voilà servis puisque c’est le Barça, sa palanquée de titres et de stars et son habitude de ne jamais chuter dès ce premier tour à élimination directe, qui débarque au Groupama Stadium. Tous les rêves sont possibles pour Lyon, qui développe depuis plusieurs mois une étonnante propension à être aussi bluffant contre les gros (City, PSG) que médiocre contre les plus faibles (Toulouse, Reims, Strasbourg récemment). On a hâte de découvrir quel visage auront les Gones ce soir.

>> Parce qu’un doublé de Maxwel Cornet ne se rate pas, rendez-vous vers 20h30 pour suivre ce grand match ensemble…