Alexis Pinturault lors de la première manche du slalom géant des Mondiaux d'Are, le 15 février 2019. — Marco Trovati/AP/SIPA

On y a cru ! En tête après la première manche, Alexis Pinturault est passé tout près d’un fantastique doublé, vendredi, lors des Mondiaux d’Are. Mais le champion du monde du combiné - c’était lundi - a cette fois terminé à la troisième place du slalom géant.

Le Français a perdu beaucoup de temps sur la deuxième partie de la piste et n’a pu conserver son avance sur le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui a remporté là son premier titre de champion du monde. L’inévitable Marcel Hirscher a pris la médaille d’argent.

« Je me suis bien senti en haut, mais en bas je me suis fait avoir sur un mouvement de terrain, j’ai perdu la ligne et donc la vitesse, a réagi Pinturault au micro d’Eurosport. Mais il n’y a rien à regretter. Je suis à la bagarre sur les deux manches, c’est très positif. L’année dernière j’avais eu beaucoup de problèmes, cette année c’est bien mieux. »

Le Français aura l’occasion d’ajouter une troisième médaille à son beau bilan, dimanche, lors du slalom. La révélation de la saison, Clément Noël, est également très attendu.