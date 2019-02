L’objectif de Neymar, c’est les quarts de Ligue des champions. Encore faudrait-il que le PSG se qualifie (c’est plutôt bien parti mais depuis un certain match à Barcelone la méfiance est de rigueur). Le Brésilien a fait part de son envie de rejouer au plus vite dans un entretien accordé à la chaîne Youtube « Fui Clear ».

« On fait des traitements pour accélérer le processus et on est très contents des résultats. Je suis trop pressé de revenir et de refaire ce que j’aime le plus au monde : jouer au foot. »