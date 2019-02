Presnel Kimpembé a marqué son premier but avec le PSG au meilleur moment. — Dave Thompson/AP/SIPA

A croire qu'il connait le football. Dans une interview donnée à la marque Redbull pendant sa soirée d'anniversaire la semaine passée, Neymar avait plus ou moins prophétisé que le PSG allait faire une belle performance à Manchester. Enfin, à vrai dire, il voit même son équipe aller beaucoup plus loin que ça. « Le PSG va remporter la Ligue des champions, lâche-t-il. Le PSG, ce n'est pas juste moi. C'est une super équipe, avec de magnifiques athlètes et un coach de génie. Et les supporters du PSG sont comme le 12e homme quand on joue à domicile. Je n'ai pas de doute que l'on va être champions et que je jouerai. »

En train de se remettre de sa blessure - « ce sera un long voyage et j'aurai de petites victoires chaque jour », Neymar pourrait, si tout se passe bien, revenir pour les quarts de finale. Si le PSG fait le nécessaire pour y être, évidemment.