Ligue des champions EN DIRECT. Soirée 100% attaques, suivez Ajax-Real et Tottenham-Borussia en live

C'est bien aussi, de regarder des matchs sans avoir de pression. La victoire du PSG hier à Manchester était magnifique, mais elle a fait stresser les fans de foot français, alors que ce soir, on peut se régaler en toute décontraction. Avec deux sacrés matchs de foot pour vrais amateurs: Tottenham contre Dortmund d'un côté, et Ajax contre le Real de l'autre. Si le premier match semble extrêmement équilibré et ouvert, le second est sans doute moins déséquilibré qu'il peut n'y paraître: le Real ne fait pas la saison de sa vie alors que l'Ajax possède sans doute sa manière génération (De Ligt, De Jong, Ziyech) depuis un moment. Bref, on va forcément se régaler...

>> On se retrouve à partir de 20h45 pour suivre tout ce joli spectacle...